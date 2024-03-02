السبت 21 شعبان 1445 ﻫ - 2 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعميم أوصاف جثّة سيّدة مجهولة تعرّضت للصّدم على أوتوستراد جونية

منذ 11 ثانية
جثة مجهولة

جثة مجهولة

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة البـلاغ التالـي: “حوالي الساعة 0،30 من تاريخ 02/03/2024، تعرّضت إحدى السيّدات لحادث صدم على أوتوستراد جونية – المسلك الغربي تحت جسر “فؤاد شهاب”، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.

وقد جرى نقل الجثّة إلى برّاد مستشفى البوار الحكومي.

علمًا أنّ السيّدة المتوّفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، قصيرة القامة، نحيلة البنية، ذات بشرة سمراء، شعرها أسود اللون، أجعد وكثيف.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا، إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثّة، والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نشاطات ولقاءات بو حبيب في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسيّ
    من أنطاليا.. بو حبيب: مستعدون للتفاوض غير المباشر لأن الخيار الآخر هو الحرب
    ستريدا جعجع
    ستريدا جعجع: من ارتكبوا مجزرة "سيدة النجاة" سينالون عقابهم
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    سمير جعجع: "الحق مش على عدونا".. وحزب الله غير قادر على محاربة إسرائيل!

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    دولة عربية تتخذ قراراً صارماً بحق حزب الله وكل من يدعمه!
    غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
    فيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة لحزب الله في راميا جنوب لبنان
    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    سمير جعجع: "الحق مش على عدونا".. وحزب الله غير قادر على محاربة إسرائيل!