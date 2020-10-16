تعميم اوصاف جثة مجهولة الهوية قضت بحادث صدم على أوتوستراد الصالومي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـي:

حوالى الساعة 21.30 من تاريخ 31-8-2020 تعرّضت سيّدة مجهولة الهوية، في العقد الخامس من العمر، إلى حادث صدم على أوتوستراد الجديدة / الصالومي، من قِبل سيّارة مجهولة.

تمّ نقلها إلى مستشفى مار يوسف – الدورة، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، ولغاية تاريخه لم يحضر أحد للسؤال عنها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أوصافها، وتطلب من ذويها أو ممن يعرف عنهم شيئاً، إبلاغهم الحضور إلى المستشفى المذكور، أو الاتصال بمفرزة الجديدة القضائية على أحد الرقمين: 901203-01 أو 897109-01، للتعرّف عليها، تمهيداً لتسليمهم الجثّة.

أمّا أوصافها فهي على الشكل التالي:

متوسطة القامة، نحيفة البنية، حنطيّة البشرة، شعرها كستنائي، كانت ترتدي عند حصول الحادث، بنطال “جينز لون أزرق” و”تيشرت لون “فوشيا”.