تعميم بشأن الشيكات في المصارف

أصدرت جمعية مصارف لبنان تعميماً أوصت في خلاله بقبول جميع الشيكات التي لا تفوق قيمتها 15 ألف دولار والتي يودعها المستفيدون منها في حساباتهم لديها على أن لا يطلب قبضها نقدا أو تحويلها بعد التحصيل إلى خارج لبنان.

وكان وجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان الى “جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي، بناءً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، التقدم بطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة، وهذا العرض مفتوح ومتاح يوميًا”.

ولاحقاً، أصدر مصرف لبنان بيانا ثانيا، وفيه أن “على المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم الإثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام متتالية أن تبقي على فروعها وصناديقها مفتوحة يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً لتلبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر sayrafa لمن سلم الليرات اللبنانية كما دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر Sayrafa”.