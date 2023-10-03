تعميم جديد من "المركزي" إلى المصارف.. ماذا تضمّن؟

أصدر مصرف لبنان تعميمًا دعا فيه المصارف إلى عدم فرض أي نوع من العمولات على الودائع، لم تكن مفروضة قبل 31 تشرين الأول 2019.

كما دعا المصارف إلى إعداد لائحة تتضمن المعلومات الدقيقة والموثقة عن الكلفة الفعلية للحسابات التي تترتب على العميل وعلى طريقة احتسابها وعن آلية استيفائها بحيث لا يتم فرض أي عمولات غير مصرح عنها في هذه اللائحة.

واعتبر أن مخالفة الأحكام تعرّض المصرف المخالف للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

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