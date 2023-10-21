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تعميم صورة رجل مجهول الهوية.. هل من يعرف عنه أو عن ذويه شيئًا؟

منذ 9 دقائق
عنصر من قوى الأمن الداخلي

عنصر من قوى الأمن الداخلي

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

الساعة 19,00 من تاريخ 20-10-2023، استحضرت دورية من فصيلة عشقوت في وحدة الدّرك الإقليمي شخص مجهول الهوية كان يحاول الانتحار من سطح أحد المباني في بلدة القليعات، ويَظهر عليه أنّه يعاني من اضطرابات نفسية وعدم اتّزان، ولا يوجد بحوزته أوراق ثبوتية، ويجهل مكان إقامته.

لذلك، تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورته، وتطلب مِمَّن يعرف عنه أو عن ذويه شيئاً، الاتصال بالفصيلة المذكورة على الرقم: 956037-09، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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