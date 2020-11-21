تعميم صور وأسماء السجناء الفارّين … هل تعرفون عنهم شيئا؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعميم صور وأسماء الفارّين من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا طالبةً من المواطنين الذين لديهم أي معلومة عن مكان وجود أحد منهم، الاتصال على الرقم 112 للعمل على توقيفه.

وأكّدت أنّ كل مواطن يساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكِتمان، وفقًا للقانون.