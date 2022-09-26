تعميم للإدارات والمؤسسات العامة... ماذا جاء فيه؟

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تعميماً إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن إعادة النظر بالتخمينات العقارية.

وجاء في التعميم:

“نظراً لكون بعض مشاريع المراسيم تتضمن تخمينات عقارية حول البدل المالي المتوجب دفعه لقاء الاستفادة من عقارات تعود ملكيتها للدولة على سبيل المثال (أشغال قسم من الأملاك العمومية – بيع فضلة عقار…)،

وفي ضوء استناد تلك المشاريع إلى تخمينات مجراة بتواريخ بعيدة نسبياً عن تاريخ رفعها للإصدار بحيث تكون القيمة الفعلية للعقارات قد اختلفت عن التخمين السابق خاصة بعد تدهور قيمة العملة الوطنية ووضع الخزينة عامة،

وحرصاً على أن تكون التخمينات أقرب ما يمكن إلى القيمة الفعلية للعقارات بتاريخ صدور المراسيم ذات الصلة لما في ذلك من ارتداد إيجابي على مصلحة الخزينة العامة،

لذلك، يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات إعادة النظر بجميع التخمينات العقارية التي تتضمنها مشاريع المراسيم المذكورة بما يتناسب مع الأسعار الرائجة خلال فترة استصدار المراسيم، على أن تكون المعلومات شاملة وتفصيلية وواضحة وعى مسؤولية من أعدها.