تعميم لمحافظ النبطية طلب فيه إحصاء أعداد النازحين السوريين في بلدات المحافظة

أصدر محافظ النبطية حسن فقيه تعميما الى بلديات محافظة النبطية “طلب فيه وخلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخه اعداد إحصاء للنازحين السوريين ضمن نطاق كل بلدة يتضمن:

اسم النازح السوري، عدد أولاده، تاريخ وجوده في البلدة، طريقة دخوله الى لبنان، وجود إقامة قانونية، اسم المؤجر اللبناني ورقم العقار، العمل الحالي للنازح، ورقم هاتف النازح.

كما ويطلب من البلديات تحصيل رسم القيمة التأجيرية المترتبة على النازح السوري بسبب اشغاله عقار ضمن نطاق البلدة وعلى صاحب الملك التصريح عن كل شاغل جديد للبناء من النازحين السوريين وفق الأصول القانونية المرعية الاجراء تحت طائلة تعرضه للغرامة بسبب مخالفة القانون”.