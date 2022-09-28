تعميم من المديرية العامة للأحوال الشخصية.. اليكم ما جاء فيه

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:

“بعد تلقي العديد من المراجعات والشكاوى حول ورود أسماء المطلقة أو الطليق على بيانات القيد العائلية، والخلافات العائلية التي تنتج عنها وبغية تسهيل شؤون المواطنات والمواطنين مع الاحترام التام لأحكام الدستور الذي كرس مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وللقوانين النافذة، أصدر المدير العام للأحوال الشخصية تعميما إلى رؤساء أقلام النفوس في مختلف المناطق اللبنانية بقبول طلبات الإستحصال على بيانات قيد عائلية للمطلق أو المطلقة – في حال لم ينتج عن زواجهما أي مواليد – من دون إدراج قيد مطلقته أو طليقها، على أن يتم الإكتفاء بذكر إسم الزوج / الزوجة السابقة في خانة الملاحظات في بيان القيد، إلا في حال رغبة أحدهما إدراج قيد مطلقة، وذلك بناء على طلب واضح وصريح في كل مرة يرغب أي منهما بالحصول على البيان بكافة القيود.

كما يذكر المدير العام بتعميمه السابق المتعلق بإمكانية تقديم المواطنات المطلقات طلباتهن بإعادة قيدهن الى خانة والدهن قبل الزواج لدى أحد قلمي النفوس التابع له محل قيد مطلقها أو والدها وبالتالي شطب قيدهن من خانة مطلقهن”.