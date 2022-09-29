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تعميم من مصلحة الليطاني إلى هؤلاء... إليكم التفاصيل

منذ 44 دقيقة
الليطاني

الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها ” وجهت كتبا الى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعالي وزراء الداخلية والبلديات، والبيئة، والطاقة والمياه والى النيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها التعميم على كافة الجهات المانحة والمنظمات الدولية بوجوب الالتزام في المشاريع الممولة من قبلها باحكام قانون حماية البيئة، وبإلزامية اجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي او تقييم الاثر البيئي للمشاريع التي قد تهدد البيئة وعدم المباشرة بتنفيذها الا بعد مراجعة وزارة البيئة لهذه الدراسات”.

وطلبت “ابلاغ مضمون هذا التعميم الى كافة الجهات القضائية والامنية والادارية المختصة لاعتبار موافقة وزارة البيئة على دراسة الاثر البيئي جزء اساسي من متطلبات اي مشروع خاضع لهذا الموجب، وايقاف اي اشغال لا تراعي هذه الشروط، بالاضافة الى ضرورة تفعيل تطبيق الاحكام الجزائية المنصوص عنها في المادة 58 من قانون البيئة”.

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