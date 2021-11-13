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تعميم هام من "السياحة".. ماذا جاء فيه؟

13 - نوفمبر - 2021

معرض تأجير سيارات

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وجهت وزارة السياحة تعميما الى وكالات تأجير السيارات كافة، شددت فيه على “وجوب التقدم إلى الوزارة بالمستندات المطلوبة للترخيص، خلال مهلة شهر من تاريخه”، وجاء في التعميم: “حيث وردت عدة شكاوى الى وزارة السياحة بخصوص إخلال بعض الافراد والمؤسسات التي تتعاط أعمال تأجير السيارات بدون ترخيص، بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. واستنادا الى النصوص المرعية الاجراء ولا سيما المرسوم الرقم 4216 تاريخ 20/10/1972 وتعديلاته، وحفاظا على المصلحة العامة، تشدد وزارة السياحة على وجوب التقدم إلى الوزارة بالمستندات المطلوبة للترخيص، خلال مهلة شهر من تاريخه تحت طائلة الملاحقة القانونية وتطبيق العقوبات الجزائية وصولا للاقفال بالشمع الاحمر”.

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