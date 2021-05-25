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تعيين الاب بشاره الخوري رئيساً لجامعة اللويزة

25 - مايو - 2021
الأب بشارة الخوري

الأب بشارة الخوري

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عين المجلس الأعلى لجامعة سيدة اللويزة المؤلف من الرئيس العام والآباء المدبرين للرهبانية المارونية المريمية وبموافقة مجلس الأمناء، الأب بشاره الخوري رئيسا لجامعة سيدة اللويزة خلفا للأب بيار نجم.

وشكرت الجامعة في بيان، للأب نجم “مجمل الجهود الدؤوبة التي قام بها، في الحفاظ على هذا المستوى من التميز، ودخول الجامعة بثبات إلى نادي الجامعات العالمية”؛ وتمنت له “كل التوفيق في مسيرته الجديدة كرئيس عام للرهبانية المارونية وكرئيس المجلس الأعلى للجامعة”.

كما تمنت للأب الخوري الإرتقاء في مسؤوليته الجديدة، “هو الذي كانت بصماته جلية في الجامعة على مدار 12 سنة إن من خلال مكتب شؤون الطلاب، أو من خلال إنجازات عديدة في مكتب الشؤون المالية حيث ساهم بشكل فعال في تحقيق مشاريع عمرانية كثيرة ضمن نطاق الخطة التوسعية والمتطورة للجامعة”.

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