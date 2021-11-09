تغريدة لافتة لبخاري عن “روح القوانين”

غرد السفير السعودي وليد البخاري على حسابه عبر “تويتر” وكتب: “رائعةُ مونتسكيو من كتابِ روحِ القوانين وخُلاصةِ تأمُّلاتِه: القانونُ يَجِبْ أنْ يكونَ مِثْلَ الموتِ الّذي لا يَسْتَثْنِي أحداً”.

ويواجه لبنان ما يوصف بأنه أسوأ خلاف له مع دول الخليج، جراء تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن قبل تعيينه في الحكومة.

وقال قرداحي -في مقابلة بُثت في شرين الأول الماضي، وكانت سُجلت قبل أسابيع من تعيينه وزيرا- إن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم في وجه ما يرى أنه اعتداء خارجي من السعودية والإمارات.

وإثر تلك التصريحات، سحبت الرياض سفيرها في بيروت وطلبت من السفير اللبناني لديها المغادرة، وكذلك اتخذت كل من الإمارات والبحرين والكويت واليمن خطوات مماثلة.

وبينما يرى قرداحي أن حديثه لم يحمل إساءة لأي دولة، لذلك يرفض الاعتذار أو الاستقالة، جدد ميقاتي الخميس الماضي دعوته لقرداحي باتخاذ موقف يحفظ مصلحة لبنان.