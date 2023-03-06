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تغريدة لافتة للبخاري حول "التقاء الساكِنَين في الاستحقاقات البُنيَويّة"

منذ 44 دقيقة
السفير السعودي وليد البخاري

السفير السعودي وليد البخاري

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غرد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري عبر حسابه على تويتر، قائلًا: “ظاهرة التقاء الساكِنَينِ في الِاستِحقَاقَاتِ البُنيَوِيّةِ تَقتَضِي التَّأَمُّلَ لتكرارهَا نُطقًا وإعرابًا، وخلاصةُ القولِ هُنَا:”إذا التَقَى سَاكِنَانِ فيتمُّ التخلّصُ من أَوَّلِهِمَا؛ إمَّا حذفًا إذا كان مُعتلًّا، أو بتحريكِ أحدِهمَا إن كان السَّاكنُ صحيحًا”.

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