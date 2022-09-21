الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
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تغريدة "لافتة" للسفير السعودي حول اتفاق الطائف

منذ 36 دقيقة
السفير السعودي وليد البخاري

السفير السعودي وليد البخاري

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غرد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري على تويتر قائلا “إتِّفاقُ الطائفِ غيرُ صالحٍ للإنتقاءِ وغيرُ قابلٍ للتّجزِئة”.

هذا والتقى في الايام الماضية السفير السعودي وليد البخاري رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع، في معراب، في حضور النائب ملحم الرياشي، بحيث استغرق اللقاء قرابة الساعتين، فيما كانت مناسبة قام خلالها المجتمعون بجولة أفق شاملة على آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.

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