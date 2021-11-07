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تغريدة لافتة للسفير السعودي.. " كُلَّمَا ازْدادَتِ الحقيقةُ وُضوحًا ازْدادَ أعداؤُها"

7 - نوفمبر - 2021
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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غرد السفير السعودي في بيروت وليد بخاري عبر حسابه على تويتر:

“نَسْتَشْعِرُ بِأسىً شديدٍ مَعانِيَ أَحْرُفِ أميرِ المؤمنين علي بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنهُ وهو يُسَطِّرُ في مَقولَتهِ الوقَّادَةِ عَنِ الحقيقةِ وَصِدْقِ الواقعِ المريرِ وما نَحْياهُ مِنْ تِيهٍ وَخَطَلٍ بقولهِ : ” كُلَّمَا ازْدادَتِ الحقيقةُ وُضوحًا ازْدادَ أعداؤُها “…

 

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