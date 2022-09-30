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تغريدة لبخاري في الذكرى الـ33 على توقيع اتفاق الطائف

منذ 59 ثانية
السفير السعودي في لبنان وليد البخاري

السفير السعودي في لبنان وليد البخاري

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غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على “تويتر”:

“ذكرى مرور 33 عاما على توقيع ‎إتفاق الطائف، الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني، التي وضعت بين الأطراف المتنازعين في لبنان، في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف وأقر بتاريخ 22 أكتوبر 1989 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من خمسة عشرة عاما على اندلاعها”.

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