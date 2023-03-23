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"تغريدة" لحاصباني حول "تمويل" الانتخابات البلديّة

منذ 39 دقيقة
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

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غرّد النائب غسان حاصباني عبر “تويتر”: “من يعطل انتخاب الرئيس لا يمكنه اتهام غيره بتعطيل الانتخابات البلدية. صرفت الحكومة مئات الملايين من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، من دون قانون في مجلس النواب. يمكنها إضافة 9 مليون دولار لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية بالطريقة عينها”.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قد أكّد أنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة حاصلة في موعدها، من دون تأجيل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ الأجواء توحي حتى الآن بصعوبة انعقاد الجلسة التشريعيّة، ولكن إن عُقدت وصدر قانون بتأجيل الانتخابات فسيلتزم به.

وأضاف مولوي لموقع mtv: لا تأجيل للانتخابات إلا عبر قانون صادر من مجلس النواب، من دون أن يصدر أيّ اقتراح من الحكومة أو وزارة الداخليّة، ولن نقبل بأيّ فتوى أخرى تجيز استمرار المجالس البلديّة والمخاتير بعملهم بحجّة تسيير المرفق العام.

 

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