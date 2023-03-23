"تغريدة" لحاصباني حول "تمويل" الانتخابات البلديّة

غرّد النائب غسان حاصباني عبر “تويتر”: “من يعطل انتخاب الرئيس لا يمكنه اتهام غيره بتعطيل الانتخابات البلدية. صرفت الحكومة مئات الملايين من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، من دون قانون في مجلس النواب. يمكنها إضافة 9 مليون دولار لتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية بالطريقة عينها”.

من يعطل انتخاب الرئيس لا يمكنه اتهام غيره بتعطيل الانتخابات البلدية. صرفت الحكومة مئات الملايين من حقوق السحب الخاصة من #صندوق_النقد_الدولي، من دون قانون في مجلس النواب. يمكنها اضافة ٩ مليون دولار لتمويل #الانتخابات_البلدية والاختيارية بالطريقة عينها.#غسان_حاصباني#لبنان pic.twitter.com/ZwRPoqF1DQ — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) March 23, 2023

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قد أكّد أنّ الانتخابات البلديّة والاختياريّة حاصلة في موعدها، من دون تأجيل، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ الأجواء توحي حتى الآن بصعوبة انعقاد الجلسة التشريعيّة، ولكن إن عُقدت وصدر قانون بتأجيل الانتخابات فسيلتزم به.

وأضاف مولوي لموقع mtv: لا تأجيل للانتخابات إلا عبر قانون صادر من مجلس النواب، من دون أن يصدر أيّ اقتراح من الحكومة أو وزارة الداخليّة، ولن نقبل بأيّ فتوى أخرى تجيز استمرار المجالس البلديّة والمخاتير بعملهم بحجّة تسيير المرفق العام.