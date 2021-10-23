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تغريدة للبراكس عن ارتفاع سعر الصرف

23 - أكتوبر - 2021
جورج البراكس

جورج البراكس

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أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن ‏توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين، ‏يؤدي الى ارتفاع سعر الصرف وغلاء اسعار شامل وانهيار اضافي ‏في القدر الشرائية عند المواطن ويخلق ازمات جديدة‎.‎

وقال في تغريدة عبر حسابه على توتير: انه “في حال صحة الخبر، ‏نتمنى من المعنيين التريث ريثما تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ‏ويستعيد لبنان بعض ثقة الخارج”.‏

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