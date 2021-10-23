تغريدة للبراكس عن ارتفاع سعر الصرف

أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن ‏توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين، ‏يؤدي الى ارتفاع سعر الصرف وغلاء اسعار شامل وانهيار اضافي ‏في القدر الشرائية عند المواطن ويخلق ازمات جديدة‎.‎

وقال في تغريدة عبر حسابه على توتير: انه “في حال صحة الخبر، ‏نتمنى من المعنيين التريث ريثما تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ‏ويستعيد لبنان بعض ثقة الخارج”.‏

توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار للشركات لاستيراد البنزين، يؤدي لارتفاع سعر الصرف وغلاء اسعار شامل وانهيار اضافي في القدر الشرائية عند المواطن ويخلق ازمات جديدة

لذلك، وفي حال صحة الخبر، نتمنى من المعنيين التريث ريثما تبدأ المفاوضات مع صندوق النقد ويستعيد لبنان بعض ثقة الخارج — Georges Brax (@brax_georges) October 23, 2021