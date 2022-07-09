تغريدة للمرتضى... على أدراج بعلبك

غرد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى على حسابه في “تويتر” عن مهرجانات بعلبك: “منروح كتير ومنغيب كتير ومنرجع ع دراج بعلبك”.

مشكورة جداً السيدة نايلة دو فريج ولجنة مهرجانات بعلبك خصوصاً الاستاذ جان لوي مانغي على جهودهم الجبارة التي جعلت بعلبك تستعيد يوم امس الكثير من سحرها وألقها في امسية تراثية راقية ورصينة أحيتها المبدعة سمية بعلبكي والمايسترو لبنان بعلبكي”.

في سياق آخر، تشير الحركة السياحية الناشطة التي يشهدها لبنان حاليا الى استعداده للعودة إلى الخريطة السياحية العالمية؛ فعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية والمالية قصد المغتربون والسياح لبنان بعد انقطاع لسنتين بسبب جائحة “كورونا”، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الحجوزات في الفنادق وزحمة تشهدها المطاعم خصوصًا خلال فترة عيد الأضحى المبارك.