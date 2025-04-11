تفاؤل لدى واشنطن في دور الرئيس بري في المرحلة المقبلة

يتركز الاهتمام الرسمي اللبناني في اتجاهين، الاول ترقّب انطلاق المفاوضات الأميركية-الإيرانية الرسمية يوم السبت، إذ إن أي نتيجة إيجابية تصب في مصلحة استقرار المنطقة، ستمنح لبنان فرصة لالتقاط أنفاسه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

أما الاتجاه الثاني فهو داخلي حيث يتركر الاهتمام على البحث في سبل وقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان واقرار الخطوات الاصلاحية المطلوبة دوليا قبل دعم لبنان.

وفي هذا السياق، يعتبر لبنان “ان الأولوية هي للانسحاب الإسرائيلي من التلال الخمس التي يحتلها وإعادة الأسرى وبدء التفاوض على النقاط الثلاث عشر المختلف عليها، بالتوازي وبعد حصول الانسحاب الإسرائيلي سيتم التواصل مع حزب الله من أجل البحث في ملف سلاحه خارج منطقة العمليات الدولية، لأنه يفترض في هذه المنطقة ألا يكون هناك سلاح للحزب لاسيما إذا انسحب الإسرائيليون، واي تواصل مع الحزب لتسليم سلاحه لا بد من أن يسبقه انسحاب القوات الإسرائيلية وعودة الأسرى. اما المفاوضات على النقاط ال 13 فيمكن أن تتم بالتوازي.”

وقالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، ” إنّ الجيش اللبناني قادر على تنفيذ مهمّة نزع سلاح “حزب الله”. وأعربت في لقاء صحافي عن أملها في أن يلتزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.”

وقالت: “هناك فرصة ذهبيّة للبنان للخروج من أزمته.. والطريقة الوحيدة لذلك هي رفض أي دور لإيران وحلفائها”. ولفتت إلى أنّ “لدى الولايات المتحدة توقعات متفائلة في دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في المرحلة المقبلة “، وقالت: “أملنا هو المساعدة في إعادة إعمار جنوب لبنان، سيكون من الرائع أن نتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، اتفاق حدودي يتقبّله الطرفان، وأن نتمكن أخيراً من التوصل إلى حل نهائي لقضايا مثل الحدود وغيرها من القضايا التي أزعجت لبنان واسرائيل .”

وأكدت مصادر سياسية متابعة لـ “نداء الوطن”، أنّ “الحوار المزمع لن يكون من باب التسويف ولن يشبه الحوارات السابقة، كما أنّ أحداً لن يقبل بذلك”.

وتابعت أنّه “سيكون هناك دفتر شروط، وكي نصل إلى نتيجة سيرتبط الحوار بجدول زمني بالتزامن مع خطوات عملية وهو ما يجب أن يواكَب من خلال العمل على الأرض من قبل الجيش بناء على توجيهات مجلس الوزراء”.

وأضافت المصادر أنّ “حزب الله حتى لو أراد المراوغة في موضوع الحوار، لن يتمكّن من ذلك هذه المرة، لأنّنا بتنا في مكان آخر وهو يعلم ذلك ويدرك أنّ الوضع تغيّر في لبنان والمنطقة”.

وتؤكد المصادر، أن “أورتاغوس وفي خلال لقائها الرئيس نبيه بري، حصلت على ضمانات منه، تمهيداً لتسليم سلاح “الحزب”، واستكماله بالمفاوضات لترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، وهذا ما دفعها في تصريح لها إلى القول: “لدى واشنطن توقعات متفائلة في دور بري في المرحلة المقبلة”.