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تفاديًا لزحمة السير.. إجراءات وتدابير سير في محيط مراكز التزلج

منذ 59 دقيقة
مراكز التزلج

مراكز التزلج

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أعلنت بلدية كفردبيان أنّها سوف تتخذ ابتداءً من اليوم 10 شباط إجراءات، “تفاديًا لزحمة السير الخانقة في محيط مراكز التزلج في المزار وفقرا”، وفق الآتي:

“1_ يمنع صعود جميع السيارات غير المجهزة بسلاسل معدنية وغير رباعية الدفع والغير مجهزة بإطارات ثلجية إلى محيط مراكز التزلج في كفردبيان ابتداءً من مستديرة القناطر .

2_ سوف يتم قطع السير صعودًا ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة الرابعة، لحين مغادرة المتزلجين بعد إقفال المحطات.

3_ يستمر منع الباصات والفانات من الصعود إلى محيط مراكز التزلج ابتداءً من مستديرة القناطر”.

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