تفاديًا لزحمة السير.. إجراءات وتدابير سير في محيط مراكز التزلج

أعلنت بلدية كفردبيان أنّها سوف تتخذ ابتداءً من اليوم 10 شباط إجراءات، “تفاديًا لزحمة السير الخانقة في محيط مراكز التزلج في المزار وفقرا”، وفق الآتي:

“1_ يمنع صعود جميع السيارات غير المجهزة بسلاسل معدنية وغير رباعية الدفع والغير مجهزة بإطارات ثلجية إلى محيط مراكز التزلج في كفردبيان ابتداءً من مستديرة القناطر .

2_ سوف يتم قطع السير صعودًا ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة الرابعة، لحين مغادرة المتزلجين بعد إقفال المحطات.

3_ يستمر منع الباصات والفانات من الصعود إلى محيط مراكز التزلج ابتداءً من مستديرة القناطر”.