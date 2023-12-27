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تفاصيل جديدة.. تقرير إسرائيلي يكشف ما يريد نتنياهو إنشاءه في لبنان

منذ 46 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان (رويترز)

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أعلن حزب الله، (الثلاثاء 26-12-2023)، عن قصف مواقع إسرائيلية معلنا سقوط جنود بين قتيل وجريح، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام على الجبهة الشمالية، وإصابة 9 جنود آخرين إثر سقوط صواريخ عند الحدود مع لبنان، كما قُتل مدنيان بقصف إسرائيلي على سيارتهما ببلدة جنوبي لبنان.

هيئة البث الإسرائيلية (كان)، كشفت في تقرير لها عن رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل لبضعة كيلومترات.

وقالت “كان” إن نتنياهو حضر مؤخرا اجتماعا للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، وأوضح أن “رغبة إسرائيل هي إنشاء منطقة عازلة تصل إلى نهر الليطاني”، على أن “يتم دفع حزب الله وراءه”.

وفي وقت لاحق، قال سياسي كبير أمام اللجنة ذاتها إن إسرائيل قد تكتفي، بعد مناقشات مع وسطاء أميركيين وفرنسيين، بإبعاد حزب الله إلى مسافة بضعة كيلومترات فقط.

لكن “في مثل هذه الحالة، لن يتم إخلاء البنى التحتية لحزب الله من المنطقة، ولا حتى إلى النقطة التي سيتحرك فيها مقاتلوه”، وفق هيئة البث.

و”هذا يعني أن مستودعات الأسلحة والمواقع العسكرية وغيرها من البنى التحتية لحزب الله ستبقى في مكانها، حتى تلك القريبة من الحدود”، حسب تقرير “كان”.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان تبادلا يوميا للقذائف والصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

والإثنين كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله بدأ سحب قوات النخبة لديه، المعروفة باسم “قوة الرضوان”، من المناطق الحدودية، وسط مخاوف من هجوم مفاجئ للجيش الإسرائيلي يؤدي إلى تنامي الصراع في المنطقة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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