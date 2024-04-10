تفاصيل جديدة حول مقتل منسق القوات "باسكال سليمان"

كشف تلفزيون الجديد عن معطيات جديدة تتعلق بقضية مقتل منسق القوات في جبيل باسكال سليمان.

ووفقاً لآخر المعطيات، فإن “ساعة وفاة باسكال سليمان كانت هي نفسها ساعة اعتراض سيارته نتيجة تلقيه ضربة قوية على الراس”.

وأشارت إلى أن “معظم المطلوبين باتوا في قبضة المخابرات باستثناء شخص من آل نون الموجود على الأرجح لدى المخابرات السورية التي وعدت بتسليمه خلال الساعات المقبلة”.

وأكدت أن “كل المعلومات في قضية مقتل باسكال سليمان أصبحت لدى “القوات” عبر المنسق المكلف متابعة ملف الجريمة النائب جورج عدوان”.

وكانت معلومات للموقع mtv قد اشارت أن السيارة المسروقة التي استُخدمت في العملية كان قد استعملها الخاطفون، صباح اليوم نفسه، في محاولة سرقة سيارة في منطقة أدما، الأمر الذي أظهرته كاميرات المراقبة وتم تأكيده في التحقيقات مع الموقوفين.