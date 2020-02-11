تفاصيل مروّعة لجريمة مخفر الأوزاعي.. هكذا قتل حسن النقيب جلال شريف

هزّ فصيلة الاوزاعي حادثا أمنيا مروعا، حيث أسفر السلاح المتفلت عن سقوط قتلى وجرحى وعن إنتحار الفاعل.

فقد ذكرت معلومات عن إطلاق نار على آمر فصيلة الأوزاعي النقيب جلال شريف داخل مكتبه من قبل شقيق أحد الموقوفين يدعى حسن الحسين من بلدة سحمر في البقاع الغربي (لبناني الجنسية) ما أدّى الى اصابة النقيب اصابة حرجة ما لبث ان استشهد على أثرها مع احد العسكريين هو عماد عطار فيما أصيب عدد آخر بجروح ونقلوا جميعا الى مستشفى الزهراء .

واشارت المعلومات الى انتحار مطلق النار وهو أخ أحد الموقوفين في الفصيلة من آل الحسن الذي لاذ بالفرار من النظارة .

رواية أخرى أكّدت اقتحام المدعو حسن ح . فصيلة الاوزاعي حيث أطلق النار داخل الفصيلة ما ادى الى استشهاد آمر الفصيلة النقيب جلال شريف واصابة عسكريين مشيرة الى هروب كلّ المساجين وعددهم 30، كما أفيد ان مطلق النار قد قتل ايضاً .

بدورها، علمت mtv أنّ مواطناً دخل الى مخفر الأوزاعي لرؤية شقيقه الموقوف، فحصل شجار بينه وبين عناصر في المخفر، فأطلق المواطن عليهم وأصاب آمر الفصيلة النقيب جلال شريف، وهو نجل نائب مدير المخابرات في الجيش العميد الركن علي شريف، وقد نُقل الى مستشفى الزهراء حيث فارق الحياة. كما أصاب عناصر آخرين قبل أن يقدم على إطلاق النار على نفسه.

وأدّى هذا الإشكال الى فرار عدد من الموقوفين من المخفر.