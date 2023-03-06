تفاوت في الأسعار بين الصيدليات... والسبب؟

ردت نقابة الصيادلة في لبنان على تقرير نشرته المؤسسة اللبنانية للارسال lbci حول تفاوت الأسعار بين صيدلية وأخرى، وتعذر تفتيش الصيدليات من قبل نقابة صيادلة لبنان بسبب عدم توفّر البنزين ناسبين الموضوع لمصدر موثوق في النقابة.

وأكدت النقابة، في بيان، أنّ “تفتيش نقابة صيادلة لبنان المؤلّف من ١٦ صيدليا مفتّشا يقوم بزيارة كل الصيدليات بشكل دوري والتأكّد من خلوّها من أي دواء غير مسجّل في وزارة الصحة والإلتزام بالمؤشّر الصادر عن وزارة الصحة، وإحالة المخالفين الى هيئة التحقيق ومجلس التأديب لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، علماُ أنها هي من بادرت الى اطلاق حملة التفتيش منذ أكثر من سنة لحماية الصيادلة والمواطنين معاً”.

وطلبت “من وسائل الإعلام الإستحصال على أيّ معلومة من مجلس النقابة ممثلاً بنقيب الصيادلة جو سلوم”.

كذلك، طلبت من المواطنين “التبليغ عن اي مخالفة عبر التواصل مع النقابة على الرقم 01-611081 او النقيب 03-366354 ، وذلك لاجراء المقتضى”.