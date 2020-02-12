“تفتيش” الضمان “يُحصّل” 101 مليار ليرة

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي امس أن “قراءة التقرير السنوي لأعمال مديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العام 2019 أظهرت النتائج التي حققتها المديرية خلال العام المذكور، حيث أجريت الرقابة على 5785 مؤسسة وشملت 34025 أجيراً.

وأسفرت أعمال التفتيش عن نتائج مالية لمصلحة الصندوق بقيمة 101 مليار ليرة لبنانية تقريباً، إضافة إلى التصريح عن 1488 أجيراً مكتوماً كانت المؤسسات تكتم استخدامهم، منهم 1153 أجيراً لبنانياً و335 أجيراً أجنبياً، وإلى شطب 430 أجيراً وهمياً تم الإدّعاء عليهم وعلى أصحاب العمل الذين صرّحوا عنهم أمام القضاء المختص مع المطالبة بردّ التقديمات التي استفادوا منها من دون وجه حق”.

ونوّه في بيان “بجهود جميع العاملين في مديرية التفتيش والمراقبة من فئاتهم كافة ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود في العام 2020 للمحافظة على ديمومة المؤسسة”، لافتاً إلى “ضرورة ملء الشواغر في الصندوق والتي تجاوزت نسبة 55% من الملاك ورفده بالموارد البشرية اللازمة، من أجل تحسين العمل وزيادة الإنتاجية”.

وطالب كركي “الدولة اللبنانية بالمباشرة بتسديد ديونها للصندوق والتي تجاوزت الـ 3500 مليار ليرة مع نهاية العام 2019 كي تتمكن المؤسسة من الإستمرار في تأدية تقديماتها للمضمونين”. ودعا جميع العاملين في الصندوق إلى “مضاعفة الجهود لإنجاز معاملات أصحاب العمل والمضمونين بالسرعة اللازمة وبصورة خاصة براءات الذمة الشاملة والمحصورة”.