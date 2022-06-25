تقرير إسرائيلي يكشف آخر تحركات حزب الله.. 15 موقع عسكري لـ"الرضوان"!

كشف تقرير أعدته قناة التلفزة الإسرائيلية “12” أمس الأول الخميس عن مصادر عسكرية في تل أبيب، عن رصدها لقيام حزب الله بتدشين 15 موقعاً عسكرياً على طول الجهة الغربية للحدود المشتركة بين الأراضي المحتلة ولبنان.

واعتبر مصادر عسكرية إسرائيلية أن تدشين الحزب لهذه لمواقع ملاصقة لحدود الأراضي الفلسطينية، يهدف أيضاً إلى جمع معلومات استخبارية عن الجيش الاسرائيلي ورصد تحركاته.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر “حزب الله” الموجودين في المنطقة لم يعودوا يغطون على أنشطتهم العسكرية عبر الادعاء أنهم ينتمون إلى منظمات بيئية، بل يجاهرون بالانتماء إلى الحزب، ولا يخفون الطابع العسكري والاستخباري لأنشطتهم.

وأبرزت القناة أنه حسب تقديرات الجيش الاسرائيلي، فإن جميع العناصر الذين يشغلون هذه المواقع ينتمون إلى وحدة “الرضوان” الخاصة بـ”حزب الله”.

وأشارت القناة إلى أن “حزب الله” دشن مواقعه تحديداً على طول “المنطقة الحدودية” التي نفذ منها في 2006 عملية خطف الجنود الإسرائيليين، وهي العملية التي قادت إلى اندلاع حرب لبنان الثانية، مشيرة إلى أن عناصره يتمركزون في هذه المواقع على مدى 24 ساعة.

ولفتت إلى أن هؤلاء العناصر، الذين يرتدون الزي المدني، وبعضهم مزود بمسدسات، يوثقون تحركات جيش الاحتلال بالتصوير، حيث قدرت أن هؤلاء العناصر عادوا من سوريا.

وذكرت القناة أن كل موقع لـ”حزب الله” يتكون من برج عسكري أو نقطة مراقبة، لافتة إلى أنه شُيِّدَت أبنية لمبيت العناصر بين تلك المواقع.

وحسب مصدر عسكري إسرائيلي تحدثت إليه القناة، فإن الخطوة التي أقدم عليها “حزب الله” تدل على نياته، متهماً الجيش اللبناني و”قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان” (اليونيفيل) بتجاهل تلك الأنشطة.

واعتبر المصدر أن ممارسات “حزب الله” تعد تجاوزا لقرار مجلس الأمن 1701 الذي صدر في أعقاب انتهاء حرب 2006، القاضي بوقف إطلاق النار.

وادعى المصدر ذاته أن عناصر “حزب الله” يتعمدون في الآونة الأخيرة استفزاز الجنود الاسرائيليين المتمركزين على الحدود، زاعماً أنهم يسبّون الجنود الذين يتحركون في دوريات أو يتمركزون على الحدود ويلقون عليهم الحجارة.

وزعم المصدر أن “حزب الله” يحاول من خلال هذه الممارسات إشعال المنطقة، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية في تل أبيب تخشى أن يقدم الحزب على تنفيذ عمليات تهدد أمن جنود الاحتلال الإسرائيلي.