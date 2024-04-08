تقرير الأحوال الجوية: منخفض جوي يجتاح البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية

تتأثر مناطق لبنان وسوريا وفلسطين بمنخفض جوي قادم من غرب البحر الأسود وغرب تركيا، حيث من المتوقع أن تشهد هذه المناطق هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية خلال الأيام القادمة، وفقًا لتقرير الأحوال الجوية المقدم من الخبير الجوي الأب إيلي خنيصر، المختص في علم المناخ.

وتوقع الخبير الجوي “خنيصر” أن يزداد تأثير المنخفض الجوي اعتبارًا من يوم الاثنين.

كما رجح أن تكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شديدة وتساقط حبات البرد في مناطق مختلفة من لبنان.

ويحذّر الخبراء من الظروف الجوية القوية وينصحون باتباع إرشادات السلامة والتدابير الوقائية اللازمة خلال هذه الفترة الممطرة.

كما يُنصح بتجنب المناطق المنخفضة المعرضة لخطر الفيضانات والانزلاقات الطينية، والابتعاد عن الأماكن المفتوحة خلال فترات العواصف الرعدية.

ومن المتوقع أن تبقى حالة عدم الاستقرار الجوي سائدة خلال الأيام القادمة، مما يستدعي اليقظة واتخاذ الاحتياطات الضرورية.