تقرير غرفة العمليات الوطنية حول آخر مستجدات اننتشار فيروس كورونا
أصدرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد، وجاء فيه تسجيل 23 إصابة جديدة بالفيروس ممّا يرفع العدد الإجمالي إلى 954 حالة.
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
– بيروت 161 إصابة
– المتن 158 إصابة
– كسروان 88 إصابة
– بعبدا 84 إصابة
– بشري 73 إصابة
– عكار 62 إصابة
– جبيل 52 إصابة
– زغرتا 46 إصابة
– الشوف 29 إصابة
– صور 26
– عاليه 25 إصابة
– البترون 23 إصابة
– المنية الضنية 20
– طرابلس 20 إصابة
– زحلة 18
– بعلبك 16 إصابة
– صيدا وضواحيها 15 إصابة
– الكورة 10
– النبطية 8 إصابة
– جزين 5 إصابة
– مرجعيون 5 إصابة
– بنت جبيل 4 إصابة
– البقاع الغربي 2 إصابة
– راشيا 2 إصابة
– الهرمل 1 إصابة