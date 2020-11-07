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تقرير مستشفى الحريري: 87 إصابة جديدة بكورونا إضافة إلى حالتي وفاة

منذ 4 دقائق
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، تسجيل حالتي وفاة، وشفاء 5 مصابين، ونقل مريضين من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتيهما.

وفي ما يأتي نص التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 5.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 623 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسنها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.

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