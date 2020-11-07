تقرير مستشفى الحريري: 87 إصابة جديدة بكورونا إضافة إلى حالتي وفاة

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخله، تسجيل حالتي وفاة، وشفاء 5 مصابين، ونقل مريضين من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسن حالتيهما.

وفي ما يأتي نص التقرير:

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 323 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 24.

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ 24 ساعة المنصرمة: 5.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 623 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة إلى وحدة العزل بعد تحسنها: 2.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 30.