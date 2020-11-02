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تقرير مستشفى نبيه بري الحكومي الأسبوعي: 82 حالة إيجابية و 5 وفيات

منذ 16 دقيقة
مستشفى نبيه بري الحكومي

مستشفى نبيه بري الحكومي

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أعلن مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية عن تقريره الأسبوعي لآخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

“- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 115 حالة، بينهم 4 حالات أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.

– عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 16 حالة.

– 5 حالات وفاة.

– عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 10 حالات.

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الاسبوع الماضي: 476 فحصا، بينها 82 حالة ايجابية”.

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