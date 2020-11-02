تقرير مستشفى نبيه بري الحكومي الأسبوعي: 82 حالة إيجابية و 5 وفيات

أعلن مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية عن تقريره الأسبوعي لآخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
وجاء في التقرير:
“- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 115 حالة، بينهم 4 حالات أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.
– عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 16 حالة.
– 5 حالات وفاة.
– عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 10 حالات.
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الاسبوع الماضي: 476 فحصا، بينها 82 حالة ايجابية”.