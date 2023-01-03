تقلبات جوية تسيطر على لبنان... استعدوا للأمطار مجدداً

ما زال يؤثر على لبنان مرتفع جوي يتمركز فوق تركيا، بطقس مستقر ويستمر اليوم مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار تشكل الجليد على الجبال فجراً وليلاً، تخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية ضعيفة بدءاً من يوم غد الاربعاء وتكون ضعيفة جداً وتؤدي الى احتمال امطار خفيفة ومحلية.

تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٢ و٢١ درحة، بقاعا بين ٢ و١٥، وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤.

– الجو : غائم جزئياً.

– الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥ ٪.

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٢٦ hpa.

– الرؤية جيدة.

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب وتتساقط امطار خفيفة محلية وثلوج خفيفة على الـ ١٩٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا، وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.

الخميس: متقلب وغائم جزئياً مع تشكل الضباب وتتساقط امطار خفيفة محلية وثلوج خفيفة على الـ ١٩٠٠متر والحرارة وتتراوح بين ١٢ و ١٨ درجة ساحلا وبين ٤ و ١٣ بقاعاً وبين ٨ و ١١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠/س.