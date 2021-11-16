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تقلبات جوية في الأيام المقبلة.. إليكم التفاصيل

16 - نوفمبر - 2021
توقعات الطقس

توقعات الطقس

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يؤثر طقس مستقر اليوم وغدا على لبنان يليه تقلبات جوية ضعيفة بعد ظهر الخميس، ثم منخفض جوي ممطر بين ليل الجمعة والثلاثاء من الاسبوع المقبل يحمل معه تدن كبير بدرجات الحرارة وامطار وثلوج على الجبال.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٨ و٢٥ درجة بقاعا بين ١٠ و٢٣ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٢ و٢١ درجة.
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٧٠٪؜
٥- الضغط الجوي ١٠١٨ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاربعاء: طقس مستقر والحرارة مستقرة تتراوح ساحلا بين ١٨ و٢٥ درجة، من ٩ الى ٢٣ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم اجمالا بسحب متوسطة وعالية فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الخميس: طقس متقلب والحرارة مستقرة نسبيا وتتراوح ساحلا بين ١٨ و٢٥ درجة، من ٩ الى ٢٢ درجة بقاعا ومن ١٢ الى ٢١ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال امطار خفيفة محلية بعد الظهر وثلوج خفيفة على ٢٧٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

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