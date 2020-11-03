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تكتل “لبنان القوي”: نسهّل التشكيل ولا نتنازل عن حقنا الدستوري

منذ 11 دقيقة
تكتل لبنان القوي

تكتل لبنان القوي

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عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات، وأصدر البيان الآتي:

يدعو التكتل مجدداً الى الاسراع في تشكيل الحكومة واعتماد معايير ميثاقية ودستورية موحّدة لتسهيل عملية التأليف فلا الكيل بمكيالين ولا اعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخّمة والمتناقضة ولا تظهير النية بالتهميش واتهام الآخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة من شأنه التستر على المتسببين الحقيقيين بها.

ان هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من ابداء رأيه او تحديد موقفه او ممارسة حقّه في كل ما يتصل بموضع تأليف الحكومة.

ان رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عملية التشاور اطلاقاً حتى الآن رغبة منه في تسهيل عملية التشكيل واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير وتضم وزراء قادرين على تنفيذ المهمة الاصلاحية.

ان التكتل ومن موقعه الدستوري والتمثيلي مصممٌ على مواصلة التعاطي بايجابية الا ان ذلك لا يفقده حقه في التشاور والتحاور واتخاذ الموقف الذي يراه هو مناسباً في موضوع تشكيل الحكومة او المشاركة فيها، وفي جميع الأحوال لن يتراجع عن حقوق ومبادئ التمثيل والميثاقية التي لا تتناقض اطلاقاً مع معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة.

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