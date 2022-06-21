تكفي لإجراء أكثر من 120 ألف عملية.. شحنة أدوية من السفارة اللبنانية بجنوب أفريقيا

أعلنت ​السفارة اللبنانية في جنوب أفريقيا​، في بيان، انه “إستكمالا لحملة جمع وإرسال الأدوية مجانا الى لبنان التي أطلقها سفير لبنان في جمهورية جنوب أفريقيا قبلان فرنجية مع قنصل لبنان الفخري في مدغشقر السيدة ميشال عازار، وذلك بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والتي أثرت سلبا على القطاع الصحي .

وأعلنت السفارة، أنه “نظرا لانقطاع أدوية البنج في لبنان واستحالة إجراء عمليات جراحية، وصلت الى لبنان في 20/6/2022 شحنة جديدة تكفي لاجراء أكثر من 120 ألف عملية جراحية، قدمتها شركة ASPEN Pharmacare المملوكة من الجنوب افريقيي اللبناني الاصل ستيفن سعد، قادمة من بلجيكا عن طريق البحر في حاوية /40/ قدما قدمتها مجانا للسفارة شركة CMA-CGM”.

ولفتت الى أن “هذه الشحنة هي الشحنة الرابعة من سلسلة الشحنات التي ارسلتها السفارة الى لبنان وهي تحتوي على 80 الف وحدة بنجط.

ويذكر، انه في تشرين الثاني الماضي، قد تم إرسال وتوزيع حوالي 68 ألف وحدة بنج وتخدير كانت قد قدمتها ايضا شركة Aspen وتم توزيعها مجانا على المستشفيات الحكومية والخاصة من قبل lebanon needs بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك تمكينا للمستشفيات لأجراء عمليات جراحية نتيجة عدم توفر أدوية البنج.

وقد وصل مجموع ما تم إرساله خلال الستة أشهر الماضية حوالي 150 ألف وحدة بنج وتخدير تكفي لإجراء أكثر من 240 ألف عملية جراحية.وكذلك جرى ارسال شحنات أدوية لمعالجة الأمراض المزمنة ومضادات حيوية، آخرها شحنة إستلمتها بتاريخ 13 أيار 2022 وزارة الصحة العامة وجمعية Lebanon Needs وسيتم توزيعها بإشراف الوزارة”.