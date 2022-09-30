تلاعب بأسعار بطاقات الخليوي.. ووزير الاتصالات يتحرك

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
“وردت الى وزارة الاتصالات مجموعة شكاوى تتعلّق بالتلاعب بأسعار بطاقات الخليوي المسبقة الدفع او عدم التزام السعر الرسمي لهذه البطاقات او إلزام المواطنين الدفع بالدولار.
وفي هذا السياق، تحيط وزارة الاتصالات مشتركي الشبكة الخليوية علماً أن في إمكانهم إعادة تعبئة خطوطهم والحصول على كل المنتجات والاشتراك بالخدمات بالأسعار الرسمية بواسطة الوسائل الآتية:
– الموقعان الإلكترونيان لشركتي الهاتف الخليوي المذكورين أدناه: www.touch.com و www.alfa.com.lb.
– تطبيق “ألفا” و”تاتش”.
– مراكز خدمة الزبائن المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة:
– تاتش عدد ١٢ موزعة على:
المرج
بعلبك دوريس
المقر الرئيسي لشركه تاتش في بيروت
جبيل
شتوره
جونيه
خربه روحا
صيدا
صور
طرابلس
حلبا
النبطية
* متاجر ألفا alfa store عدد ١٣ موزعة على:
فرن الشباك
الدكوانة
شتورة
طرابلس المينا
نبطية
صيدا
اونيسكو
منيارا
بكفيا
جبيل
جونية
بعلبك
جب جنّين
– مكاتب الخدمات المشتركة مع “أوجيرو” المنتشرة في مختلف المناطق:
* تاتش عدد ٣٦ موزعة على:
المزرعة
انطلياس
الدامور
دير القمر
الجديدة المتن
زوق مكايل
رأس بيروت
الحازمية
بدارو
جبيل
اميون
البترون
بشري
شكا
دوما
تنورين
طرابلس باب التبانة
طرابلس البحصاص
طرابلس المينا
طرابلس التل
زغرتا
صوفر
عاليه
حمانا
صغبين
شتورة
راشيا
بعلبك
زحلة
هرمل
صيدا
صور
مرجعيون
بنت جبيل
حاصبيا
شبعا
ألفا عدد ٢٩ موزعة على:
المزرعة
بعلبك
زحلة
عاليه
انطلياس
الدامور
دير القمر
صغبين
جبيل
الجديده
شبعا
صوفر
زوق مكايل
اميون
البترون
بشري
شكا
دوما
حلبا
تنورين
طرابلس باب التبانة
طرابلس البحصاص
طرابلس المينا
طرابلس التل
زغرتا
حاصبيا
صيدا
بنت جبيل
راشيا
– الوكلاء المعتمدون رسميا لدى شركتي الخليوي:
*تاتش:
H2 Group عاليه
H2 Group بعقلين
H2 Group عاليه تقاطع قبرشمون
FCC الشويفات
Power Cell .com الشويفات
Power Cell .comبشامون
Sindor بشامون
Links دوحه عرمون
Links عاليه
Links عيناب
Class مار الياس
Class بيروت شارع البلديه
Class بيروت مبنى البلديه
Class ABC اشرفيه
Class ABC فردان
El MawlaTelecom برج البراجنة
El Mawla Telecomأوزاعي
El Mawla Telecomجبل لبنان مزبود
El Mawla Telecomالشويفات
FCC حاره حريك
FCC الحدث
I 20 Trading الضاحيه
I 20 Trading الاوزاعي
Talaco عين المريسه
Talaco. الروشه
Talaco. جل الديب
Talaco. وسط بيروت
Talaco الضاحيه شارع الكفاءات
Talaco الضاحيه شارع الجاموس
LIDACALL مار الياس
LIDACALL المسيطبه
LIDACALL حاره حريك
LLDJ سد البوشريه
Links الحمرا
MET ديك المحدي
NEW TECH PLUS حي السلم
NEW TECH PLUS رويس
H2 GROUP رحاب
H2 GROUP طريق الجديدة
H2 GROUP بيروت حاره حريك
SMART TEL زلقا
SMART TEL عين الرمانة
SINDOR مزرعه يشوع
SINDOR مستديره بكفيا
SINDOR الضاحية
SINDOR برج البراجنة
SINDOR الحدث
SINDOR الحدث شارع الشامت تريز
Telecom Services صفير
Telecom Services برج حمود طريق النهر
Telecom Services برج حمود شارع المغفر
Telecom Services شويفات
ZA GROUP المشرفيه
MET كرك
MET بدنايل
MET البقاع الغربي
EL MAWLA TELECOM البقاع
EL MAWLA TELECOM بر الياس
EL MAWLA TELECOM زحله
EL MAWLA TELECOM بعلبك
I20 Trading الهرمل
KAZTEL البقاع
KAZTEL رياق
KAZTEL دوريس
KAZTEL عرسال
KAZTEL المناره البقاع الغربي
LLDJ بعلبك
LLDJ بعلبك حوش سنيد
LLDJ البقاع الغربي
LLDJ الهرمل
NEW TECH PLUS رياق
NEW TECH PLUS بعلبك
NEW TECH PLUS جب جنين
FCC زحله
SINDOR راشيا طريق عام ضهرالاحمز
SINDOR راشيا طريق عام رافيد
SINDOR بعلبك
Z.A GROUP بعلبك
TELECOM SERVICES البقاع
TELECOM SERVICES البقاع الغربي
TELECOM SERVICES البقاع الغربي طريق جب جنين
TELECOM SERVICES البقاع الغربي طريق عام ساويري
TELECOM SERVICES الفاكهة
H2 GROUP زحله
KAZTEL بقعاتا
TELECOM SERVICES اقليم الخروب
SINDOR سبلين
SINDOR الدبيه
MET كسليك
TALACO زوق مكايل
SINDOR جبيل
TALACO زغرتا
TALACO. طرابلس
CITYCOM طرابلس
CITYCOM طرابلس المينا
CITYCOM عكار
EL MAWLA TELECOM عكار
H2 GROUP طرابلس
H2 GROUP زغرتا
MET كوسبا
Z.A GROUP طرابلس
Z.A GROUP المنيه
SINDOR البداوي
LLDJ زغرتا
CLASS صور
CLASS نبطية
FCC نبطية
FCC حولا
H2 GROUP النبطية
TALACO صيدا
LIDACALL النبطية
LIDACALL النبطية دوير
LIDACALL صريفا
LIDACALL النبطية الانصار
LIDACALL الصرفند
LIDACALL تبنين
Power Cell.com صيدا
Power Cell.com صور
Power Cell.com أنقون
SINDOR طير دبا
SINDOR العباسيه
SINDOR النبطية حبوش
SINDOR بنت جبيل
SINDOR صيدا
LLDJ النبطية التحتا
LLDJ الناعمه
TELECOM SERVICES صيدا شارع رياض الصلح
Z.A GROUP الخيام
النبطية شارع محمود فقيهZ.A GROUP
Z.A GROUP قانا
Z.A GROUP كوثريه الصياد
Z.A GROUP غازيه
*ألفا
echarge زحلة، بعلبك، حوش السند، زغرتا، الناعمة، دوريس، الاشرفية، العبدة، المينا
ipin فردان، زغرتا، كورا، طرابلس، صور
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ولمزيد من المعلومات مع ألفا، خط المساعدة ١١١ وخدمة live chat وحسابات ألفا في وسائل التواصل الاجتماعي، ومع تاتش عبر ١١١ وخدمة live chat وحسابات touch في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتلفت الوزارة الزبائن الى التنبه لبعض المحال التجارية، التي تفرض أسعارا غير رسمية ولا تعتمد القاعدة الأساسية التي ترتكز على احتساب السعر وفق منصة صيرفة، وعليه تدعو المواطنين الى الاطلاع على الأسعار الرسمية والاستيضاح عنها قبل مباشرة أي عملية، وتُذكّرهم بضرورة ابلاغ وزارة الاقتصاد عن أي مخالفة”.