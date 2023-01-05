الخميس 12 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 5 يناير 2023 |
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تلف أكياس طحين في النبطية.. ومحاضر ضبط وإنذارات خطّية

منذ ساعة واحدة
مديرية حماية المستهلك

مديرية حماية المستهلك

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جال مراقبو مصلحة الإقتصاد والتجارة – مديرية حماية المستهلك في محافظة النبطية على المؤسسات التجارية والمواد الغذائية ومحال اللحوم والدواجن والخضار والفواكه في قرى وبلدات النبطية والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وحومين الفوقا، بمؤازرة ومرافقة عناصر من مديرية أمن الدولة وشرطة البلديات.

وتم تسطير محضر ضبط في حق صاحب سوبرماركت بسبب عدم إعلان أسعار، وتم تلف عدد من أكياس الطحين الفاسدة بسبب الإهمال في التخزين، كما وجهت إنذارات خطية الى بعض المؤسسات بوجوب التقيد بالقوانين المرعية في الحصول على فواتير شراء وإعلان الأسعار وتواريخ الصلاحية ونسب الأرباح والتخزين الصحيح من أجل سلامة الغذاء.

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