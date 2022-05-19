تلف 10 أطنان من حشيشة الكيف في صيدا

تمّ تلف نحو عشرة اطنان من حشيشة الكيف في صيدا، بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان وتحت اشرافه، كان قد تم ضبطها في وقت سابق، على متن باخرة في مرفأ صيدا كانت متجهة الى مصر، وذلك في عملية نوعية لمكتب مكافحة المخدرات في الجنوب وضابطة الجمارك.

وقد تم اتلاف هذه الكمية عن طريق الحرق، في مكان مخصص بالقرب من مطمر النفايات جنوبي مدينة صيدا، في حضور رئيس المكتب الاقليمي لمكافحة المخدرات المقدم هيثم سويد، رئيس قسم المباحث الجنائية العامة العقيد مارون الخوند ورئيس قلم النيابة العامة التمييزية ريمون قزحيا.

كذلك، تم اتلاف كمية من المواد الكيميائية ضبطت في أحد المعامل، عن طريق خلطها بالاتربة تحت اشراف خبراء في هذا الخصوص.