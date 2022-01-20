الخميس 17 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 20 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تمام سلام يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابيّة.. والسبب؟

منذ 15 دقيقة
تمام سلام

تمام سلام

A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس تمام سلام عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وفي التفاصيل، فقد قال سلام، في بيان إنّه “انطلاقاً ممّا نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير، ألا وهو الانتخابات العامة في شهر أيار المقبل، وفي خضمّ ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من ترد وانهيار، وإفساحاً في المجال أمام تغيير جدّي، من خلال إتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شاب ونظيف، يطمح إلى أهداف وطنية صافية ونقية، واحتراماً لمطالب الشعب الثائر والساعي إلى التغيير، والذي يستحق أن يعطى فرصة ليتابع سيرة بناء الوطن بأفكار وأساليب وممارسات جديدة وطموحة، أعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات النيابيّة”.

وختم بيانه قائلاً: “سأبقى في قلب مدينتي بيروت، وسأساهم في كل ما يؤدّي إلى إعادة بناء الوطن، انطلاقاً من وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف والدستور اللبناني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقعات الطقس
    إليكم تفاصيل الأحوال الجوية في الأيام المقبلة
    بطاقات التشريج
    بطاقات التشريج.. تغيير التسعيرة أم تخفيض مدّة “الداتا”؟
    الدولار
    الدولار الأسود “طلوع نزول”.. كم سجل صباح اليوم؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزارة المالية
    قراران جديدان من وزارة المال.. إليكم التفاصيل
    شبكة الجيل الخامس
    شركات عالميّة تدقّ ناقوس الخطر.. ما الذي تعرفه عن الـ”5G”؟!
    المواطن السعودي عبد المنعم أميري
    بالفيديو.. شاب سعودي يتحول إلى لبناني بعد تساقط الثلوج شمالي السعودية!!