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تمديد العمل بقرار تعديل التدابير والاجراءات الوقائية

20 - ديسمبر - 2020
كورونا في لبنان

كورونا في لبنان - تعبيرية

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عدّلت وزارة الداخلية والبلديات قرار تمديد التدابير والاجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

صدر عن وزارة الداخلية والبلديات قرار بتمديد العمل بالقرار المتعلّق بتعديل التدابير والاجراءات الوقائية.

وشهد لبنان سابقاً إغلاقا تاما، بسبب ازدياد تفشي كورونا، لكن الإثنين الماضي، أعيد فتح البلاد تدريجيا.

إلا أنه في وقت سابق الخميس، حذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، من ازدياد عدد الإصابات بكورونا، وعدم توافر أسرّة كافية بالمستشفيات.

وخلال الاجتماع، قال الرئيس عون إن “الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الأعمال (للحكومة المستقيلة)، لتلبية حاجات البلاد والمواطنين إلى حين تشكيل الحكومة العتيدة”.

وزادت جائحة كورونا وتداعياتها من معاناة البلاد التي تمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، أدت إلى انهيار مالي وتدهور في قيمة العملة الوطنية.

وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث عن التقرير اليومي حول كوفيد ١٩، وأفادت بأنه تم تسجيل 1626 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح العدد التراكمي للمصابين في لبنان 156570. وأفاد التقرير أن عدد الوفيات خلال الساعات الماضية بلغ 11، ليصبح العدد الإجمالي 1270.

وأوضح التقرير أن عدد المصابين حالياً يبلغ 44765، بينهم 420 حالة حرجة، وحالات الشفاء 110535. وبلغ عدد الحالات المشتبه بها التي نقلها الصليب الأحمر 5,868، وعدد حالات الحجر 18715. ولفت التقرير أن العدد التراكمي للفحوصات بلغ 1,792,109.

تعديل بقرار وزارة الداخلية

تعديل بقرار وزارة الداخلية

 

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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