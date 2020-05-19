تمديد مرتقب للتعبئة العامة… ودياب للبنانيين: لا تستخفوا بفيروس كورونا

رئيس الحكومة حسان دياب
رئيس الحكومة حسان دياب

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ناشد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبنانيين ألا يستخفوا بفيروس كورونا وأن يأخذوا تدابير الحماية.

وطلب دياب من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة.

وقال، “إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديًا لأي تفلت للأمور”.

في السياق، كشفت معلومات صحفية المجلس الأعلى للدفاع سيوصي بتمديد التعبئة 14 يوما إضافية بعد 24 ايار تاريخ انتهاء التعبئة العامة.

وأشارت المعلومات إلى أن مجلس الأعلى للدفاع سيرفع التوصية بذلك على أن يتخذ القرار الخميس بجلسة الحكومة، مشيرة إلى أن الخميس سيرفع وزير الصحة تقريرا حسب الإصابات بناء عليه اما نكمل بمراحل الفتح أو نعود إلى المرحلة الأولى من التعبئة.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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