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تمديد منع المرور على هذا الطريق 3 أشهر إضافية

منذ 33 دقيقة
طريق

طريق - تعبيرية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“بناء على قرار محافظ جبل لبنان، يستمر منع المرور على طريق عام وادي الجماجم – بسكنتا، يومياً من الساعة 9:15 لغاية الساعة 12:45، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، باستثناء أيام الأحاد والعطل والأعياد الرسمية، وذلك بسبب استكمال أعمال توسعة الطريق التي تنفذها إحدى الشركات المتعهدة.

كذلك يستمر تحويل السير، خلال فترة منع المرور، إلى الطرقات البديلة التالية:

1- عين القبو – كفرعقاب – زبوغا – دير شمرا – أبو ميزان – بكفيا.

2- بسكنتا – صنين – زعرور – المروج – ضهور الشوير.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام”.

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