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تمديد مهل دفع الرسوم في وزارة العمل

منذ 31 دقيقة
وزارة العمل

وزارة العمل

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مدّدت وزارة المال مهلة دفع رسوم اجازات العمل وبراءات الذمة المنتهية الصلاحية.

وجاء في البيان: أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين قرارا قضى بتمديد مهلة دفع رسوم اجازات العمل وبراءات الذمة المنتهية الصلاحية، وجاء في القرار الآتي:

“بناء على القانون 119 تاريخ 29/12/2020 المتعلق بتمديد بعض المهل، لا سيما المادة الثالثة منه التي نصت على تمديد “كافة أنواع الضرائب والرسوم” لستة اشهر. أصدرت وزيرة العمل اليوم قرارا قضى بتمديد مهلة دفع رسوم اجازات العمل وبراءات الذمة التي تعتبر منتهية الصلاحية، وتلك التي انتهت صلاحية إقامتها اعتبارا من 2/1/2020 ولغاية 30/6/2021″.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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