تمكينها بالعمل الاقتصادي.. "الفرح الاجتماعية" تحتفل باليوم العالمي للمرأة

احتفلت مؤسسة الفرح الاجتماعية باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم حلقة حوار بعنوان “أهمية تمكين المرأة في العمل الاقتصادي”.

وعقدت الحلقة بحضور الدكتورة حبوبة عون، رئيسة مؤسسة الفرح الاجتماعية ، إلى جانب المتحدثات، الدكتورة نهلة أبو دياب، رئيسة العمليات التنفيذية في بنك الموارد ورئيسة مجموعة تمكين المرأة في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جيسي طراد قسطون، خبيرة في الإعلام المالي ورئيسة قسم أخبار الأعمال في الMTV السيدة ألين كاماكيان، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة مشاركة لشركة Fig Holding السيدة جنى الجوهري، مؤسسة شركة Say It With Chocolate وكان من بين المشاركين أيضًا جهات مانحة ووكالات دولية، وشركاء من المنظمات غير الحكومية، وبعض المستفيدين من مؤسسة الفرح، وخاصة النساء منهم.

يهدف الحفل إلى تسليط الضوء على أحد مجالات التدخل الرئيسية لمؤسسات الفرح الاجتماعية، وهو تمكين المرأة.

منذ إنشائها، ركزت المؤسسة من خلال مهمتها على الحد من عدم المساواة عبر تمكين الأفراد المحرومين مثل المرأة في المشاركة لتنمية أنفسهم ومجتمعاتهم، وبالتالي لعب دور نشط في الاقتصاد.

وقالت الدكتورة حبوبة عون في كلمتها الترحيبية: “سنواصل دعم النساء المحرومات من خلال بناء مهاراتهن وقدراتهن من أجل الاندماج بشكل جيد في الاقتصاد والحصول على فرصة لتعزيز وإثبات إمكاناتهن. اليوم ، نريد الاحتفال بإنجازاتهن وزيادة الوعي ضد التحيّز “.

وخلال حلقة النقاش، تناولت الدكتورة نهلة أبو دياب والسيدة جيسي طراد قسطون والسيدة ألين كاماكيان التحديات والفرص التي تنتظر النساء اللواتي يرغبن في لعب دور فعال في المجتمع وعلى وجه التحديد في الاقتصاد.

بينما شاركت جنى الجوهري قصة نجاحها في بدء مشروع صغير وكيف تركز على تمكين المرأة من خلال توفير فرص عمل لها.

في نهاية الحدث، وعدت مؤسسة الفرح الاجتماعية بمواصلة إلهام وتمكين النساء والفتيات في إطار أنشطة ومشاريع تمكين المرأة، وأعلنت عن مشروعها الجديد للتمويل الصغير للنساء في قطاع الأغذية الزراعية؟