الأربعاء 18 صفر 1444 ﻫ - 14 سبتمبر 2022 |
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تمنّي من الرئيس عون للرئيس المقبل.. استكمل هذا الأمر!

منذ 19 ثانية
رئيس الجمهورية ميشال عون

رئيس الجمهورية ميشال عون

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استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا، وأعلن أنّ “الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية قطعت شوطاً متقدماً، وثمة تفاصيل تقنية يتم درسها لما فيها مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته”.

وأكّد عون أنّ “انجاز الترسيم سيُمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز، وسيُعطي الاقتصاد اللبناني دفعة ايجابية لبدء الخروج من الازمة”.

وتمنّى عون على من سيخلفه في الرئاسة “استكمال تنفيذ عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في ما آلت اليه الاوضاع في البلاد”.

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