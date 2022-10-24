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تنبيه... تأكدوا من خلو مياه المدارس الخاصة من التلوث!

منذ 18 دقيقة
المياه

المياه

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دعت رئيسة اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل في بيان، “لجان الاهل حفاظا على سلامة الطلاب الى ضرورة التأكد من إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتأكد من خلو مصادر المياه في المدارس من الكوليرا ،كما دعت الى نشر التوعية بين الاهالي، لمعرفة كيفية التعاطي مع الوباء في حال اصابة اي فرد من العائلة، وعدم ارسال الاطفال الى المدارس في حال الشك بأحد العوارض.

وشددت على “أن المدارس هي بيئة حاضنة وتسرع في عملية انتشار الوباء في المجتمع، وأكدت على ضرورة الرقابة في المدارس من قبل جميع المعنيين لأن الوضع التربوي لا يحتمل اي تعطيل” .

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