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تنبيه كي لا تقع ضحيّة شبكة إجراميّة احتياليّة

منذ 38 دقيقة
هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد

هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“وقع عدد من الأشخاص في الآونة الأخيرة ضحية شبكة إجرامية تقوم بأعمال احتيالية في مجال العملات الرقمية عن طريق التواصل معهم عبر تطبيقي WhatsApp” و”Telegram”، وايهامهم ببيعهم عملات رقمية من نوع “USDT”، ثم يتم تحديد موعد فيقومون بسلب الأموال منهم من دون إرسال أي عملات رقمية.

لذلك، تُحذِّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين عدم الانجرار وراء المناورات الاحتيالية لتلك العصابات، كي لا يكونوا عرضة للسّلب أو تعريض حياتهم للخطر، وتطلب بناءً على إشارة القضاء المختص، من الذين وقعوا ضحية عمليات مماثلة الاتّصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: /1788/، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

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