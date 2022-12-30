تنبيه من مفتي عكار

صدر عن مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا البيان الآتي:
”مع ختام سنة وعلى أبواب سنة جديدة نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة وسعادة وصحة على جميع اللبنانيين.
ونود أن ننبّه إلى ما يلي:
1- التحذير من إطلاق النار والرصاص، حتى وإطلاق المفرقعات النارية، فإزعاج وترويع الناس من الأمور المحرمة، وكذلك فإن الإسراف والتبذير حرام، ويترتب على هذه الأمور ضرر وإضرار للناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
2- الحذر من الاستماع إلى العرافين والمنجمين الذين يدعون علم الغيب ومعرفة الأمور المستقبلية، فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولو كان في ذلك خير لأطلعنا عليه ربنا، ومتابعة هذه الأمور والتعلق بها توقع الإنسان في محاذير وتوهمات وعوارض نفسية لا تحمد عقباها.
3- إن في تقلب الأيام والأشهر والأعوام فرصة للاتعاظ والتوبة والعمل الصالح، والمؤمن يقابل نعمة ربه بالشكر والطاعة، ولا يجوز أن يواجه ذلك بالمعصية والمنكرات ومخالفة أوامر الله.
نسأل الله التوفيق والسداد للجميع”.