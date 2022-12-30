تنبيه من مفتي عكار

صدر عن مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا البيان الآتي‎: ‎

‎”‎مع ختام سنة وعلى أبواب سنة جديدة نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة وسعادة وصحة على جميع اللبنانيين‎.‎

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ونود أن ننبّه إلى ما يلي‎:‎

‎1- ‎التحذير من إطلاق النار والرصاص، حتى وإطلاق المفرقعات النارية، فإزعاج وترويع الناس من الأمور المحرمة، وكذلك فإن ‏الإسراف والتبذير حرام، ويترتب على هذه الأمور ضرر وإضرار للناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.

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‎2- ‎الحذر من الاستماع إلى العرافين والمنجمين الذين يدعون علم الغيب ومعرفة الأمور المستقبلية، فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم ‏من ذلك، ولو كان في ذلك خير لأطلعنا عليه ربنا، ومتابعة هذه الأمور والتعلق بها توقع الإنسان في محاذير وتوهمات وعوارض نفسية ‏لا تحمد عقباها‎.‎

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‎3- ‎إن في تقلب الأيام والأشهر والأعوام فرصة للاتعاظ والتوبة والعمل الصالح، والمؤمن يقابل نعمة ربه بالشكر والطاعة، ولا يجوز ‏أن يواجه ذلك بالمعصية والمنكرات ومخالفة أوامر الله‎. ‎

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نسأل الله التوفيق والسداد للجميع‎”.‎