الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
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تنبيه من مفتي عكار

منذ ساعتين
المفتي الشيخ زيد بكار زكريا

المفتي الشيخ زيد بكار زكريا

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صدر عن مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا البيان الآتي‎: ‎

‎”‎مع ختام سنة وعلى أبواب سنة جديدة نسأل الله أن يجعلها سنة خير وبركة وسعادة وصحة على جميع اللبنانيين‎.‎
‎ ‎
ونود أن ننبّه إلى ما يلي‎:‎
‎1- ‎التحذير من إطلاق النار والرصاص، حتى وإطلاق المفرقعات النارية، فإزعاج وترويع الناس من الأمور المحرمة، وكذلك فإن ‏الإسراف والتبذير حرام، ويترتب على هذه الأمور ضرر وإضرار للناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
‎ ‎
‎2- ‎الحذر من الاستماع إلى العرافين والمنجمين الذين يدعون علم الغيب ومعرفة الأمور المستقبلية، فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم ‏من ذلك، ولو كان في ذلك خير لأطلعنا عليه ربنا، ومتابعة هذه الأمور والتعلق بها توقع الإنسان في محاذير وتوهمات وعوارض نفسية ‏لا تحمد عقباها‎.‎
‎ ‎
‎3- ‎إن في تقلب الأيام والأشهر والأعوام فرصة للاتعاظ والتوبة والعمل الصالح، والمؤمن يقابل نعمة ربه بالشكر والطاعة، ولا يجوز ‏أن يواجه ذلك بالمعصية والمنكرات ومخالفة أوامر الله‎. ‎
‎ ‎
نسأل الله التوفيق والسداد للجميع‎”.‎

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