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تنبيه من وزارة البيئة للمواطنين!

منذ 37 دقيقة
ناصر ياسين

ناصر ياسين

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أصدرت وزارة البيئة بيانا اليوم الخميس 8/9/2022، نبّهت فيه من معاودة إرتفاع مؤشر خطر اندلاع الحرائق في الأيام المقبلة.

وذكرت أنه “بالإشارة إلى نظام “مختبر الحرائق” التابع لجامعة البلمند، تم تصنيف مناطق واسعة في محافظات عكار والبقاع وجبل لبنان والجنوب والنبطية ضمن دائرة الخطر الشديد من اندلاع الحرائق وتمددها”.

وأضافت، “الظروف المؤاتية لانتشار الحرائق من أحوال الطقس والغطاء النباتي الجاف، فإن حرق المخلفات الزراعية واستعمال أي مصدر للنار يزيد من خطر حدوث حرائق كارثية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة”.

وتابعت، “لذلك وضمن الجهود المبذولة لمواجهة موسم حرائق الغابات وخصوصاً في الأسابيع المقبلة والتي قد تكون حرجة جدا من ناحية خطر اندلاع وتمدد الحرائق الحرجية، تحث وزارة البيئة الجميع على التنبه من خطر اندلاع النيران والإبلاغ الفوري عن مخاطر حدوث أي حريق للدفاع المدني”.

واستكملت، “للسلطات المحلية وقوى الامن المولجة تطبيق القوانين وخاصة قانون الغابات حيث يحظر اضرام واشعال النيران في كافة المناطق اللبنانية التي فيها أحراج، أعشاب، نباتات، محميات طبيعية قابلة للاشتعال، خلال موسم الحرائق الممتد من ١ تموز حتى ٣١ تشرين الأول للحؤول دون اندلاع الحرائق وتشكيل خطر على سلامة وحياة المواطنين وممتلكاتهم ومنعا لأي خسائر بيئية في ثروة لبنان الطبيعية”.

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